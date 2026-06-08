В Иране отменили все внутренние перелеты

Власти Ирана отменили все рейсы в аэропорты страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Это произошло на фоне иранской атаки по северу Израиля. Как сообщает источник, все перелеты в аэропорты Ирана отменили до последующего уведомления.

«После официального уведомления о закрытии воздушного пространства на западе страны все рейсы, осуществляемые в аэропорты по всей стране, отменены до последующего уведомления и выполняться не будут», — сообщает Tasnim.

Ранее Иран назвал ключевое условие для открытия Ормузского пролива.