Противостояние на Украине будет продолжаться еще много месяцев, если стороны не заключат мирное соглашение в ближайшее время, заявила в соцсети Х бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее мнению, если этим летом Москва и Киев не заключат какое угодно соглашение, даже «шаткое прекращение огня», то боевые действия продлятся как минимум до марта 2027 года.

Мендель разъяснила, что названный ей срок обусловлен спецификой геополитической обстановки, в частности, тем, что Вашингтон, «единственный жизнеспособный посредник и влиятельный игрок», осенью будет занят промежуточными выборами, а зимой конгрессмены уйдут на каникулы.

Осенью и зимой, пояснила бывший секретарь, политики будут просить «потерпеть еще немного», обещать, что «Россия рухнет со дня на день».

«Люди, пишущие эти сообщения, не глупы. Они просто верят, что мы — все мы — глупы», — подчеркнула Мендель.

Ранее экс-сотрудница Зеленского сообщила, что украинцы все чаще и резче выражают в соцсетях свое недовольство политикой правительства, открыто критикуют Киев.

Кроме того, отметила Мендель, люди призывают заключить мир, вернуться к нормальной жизни.