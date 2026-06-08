Пока вы не уснули: Кремль о выборах в Армении и гибель на СВО актера сериала «Доктора Живаго»
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В Кремле отреагировали на выборы в Армении
Москва фиксирует сообщения о том, что на выборах в Армении были многочисленные нарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва ждет окончательных результатов по выборам в Армении.
Лидеры "евротройки" назвали условия для завершения конфликта на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвали к немедленному завершению конфликта на Украине и назвали условия для мирного урегулирования. С таким заявлением они выступили после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Первым условием является немедленное прекращение боевых действий. При этом отправной точкой для переговоров должна стать существующая линия соприкосновения.
Кремль прокомментировал топливный кризис в Крыму
Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать ситуацию с дефицитом топлива и продуктов в Крыму, а также удар украинского дрона по пассажирскому поезде.
Спикер Кремля отметил, что «определённые проблемы есть» и «власти работают над тем, чтобы дефицита не было».
Каллас высказалась об итогах выборов в Армении
Армения сделала выбор в пользу европейского будущего. Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Народ Армении, хотя и под сильным давлением России, все же выбрал европейское будущее, и это хорошо», — отметила она.
Появились подробности об оказавшемся в центре скандала с чиновниками Герое России
Оказавшийся в центре скандала с чиновниками из Находки Герой России Владимир Китаев выполнял задачи с бойцами диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и в районе населенного пункта Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Информация о военном появилась в публикации подразделения.
Макаревич* с семьей попал под ракетный обстрел Ирана
Певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) с семьей попал под ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщает Shot.
Дом лидера группы «Машина времени» и его супруги Эйнат Кляйн, расположенный в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы, пострадал в результате иранского ракетного удара. Обломки снаряда повредили стекло в детской комнате, а сад оказался засыпан металлическими осколками.
В Иране заявили о завершении операции против Израиля
Иранские вооруженные силы завершили военную операцию против Израиля. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия», его цитирует агентство Fars.
При этом в штабе отметили, что в случае возобновления ударов ЦАХАЛ по Ливану последует еще более жесткая реакция - удары будут «более сокрушительными», чем прежде. Также иранское командование отметило, что военная операция Ирана стала ответом на «агрессию и враждебные действия» Израиля на юге Ливана и в районе Дахия. По мнению иранской стороны, они осуществлялись при поддержке США.
Пропавший под Петербургом известный музыкант найден мертвым
Известный петербургский музыкант Евгений Сокун найден мертвым в Ленинградской области, сообщил "РГ" информированный источник.
В начале июня 63-летний Евгений Сокун отправился на рыбалку вместе с 61-летней женщиной - оба пропали без вести. Впоследствии на берегу водоема были найдены машина и перевернутая лодка.
Раскрыты обстоятельства гибели актера из «Доктора Живаго» в зоне СВО
Художественный руководитель камерного драматического театра Костромы Татьяна Ноздрина рассказала aif.ru о гибели актера Филиппа Яловеги, известного по роли в сериале «Доктор Живаго». Он погиб в зоне проведения спецоперации в возрасте 51 года. Его тело предали земле 5 июня в Саратове.
Ноздрина сообщила, что артист пал как воин — церемония прощания прошла с воинскими почестями. По ее словам, у Яловеги больше десяти лет был духовник, и сейчас священник молится за него как за родного сына. На похороны пришли очень многие. Она также отметила, что покойный был человеком огромного таланта, а таких актеров, как он, единицы.
Украинская спортсменка отмахнулась от россиянок на пьедестале ЧЕ
Украинская спортсменка Дарья Мальчевская отмахнулась от россиянок на церемонии награждения чемпионата Европы по панкратиону среди девушек до 17 лет в Ереване.
Мальчевская заняла первое место в весовой категории 62 кг. Российская спортсменка Валерия Пьянникова стала второй. Третье место разделили еще две россиянки — Елизавета Антохина и Арина Тихонова.