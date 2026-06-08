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В Кремле отреагировали на выборы в Армении

Москва фиксирует сообщения о том, что на выборах в Армении были многочисленные нарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва ждет окончательных результатов по выборам в Армении.

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Лидеры "евротройки" назвали условия для завершения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвали к немедленному завершению конфликта на Украине и назвали условия для мирного урегулирования. С таким заявлением они выступили после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Первым условием является немедленное прекращение боевых действий. При этом отправной точкой для переговоров должна стать существующая линия соприкосновения.

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Кремль прокомментировал топливный кризис в Крыму

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать ситуацию с дефицитом топлива и продуктов в Крыму, а также удар украинского дрона по пассажирскому поезде.

Спикер Кремля отметил, что «определённые проблемы есть» и «власти работают над тем, чтобы дефицита не было».

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Каллас высказалась об итогах выборов в Армении

Армения сделала выбор в пользу европейского будущего. Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Народ Армении, хотя и под сильным давлением России, все же выбрал европейское будущее, и это хорошо», — отметила она.

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Появились подробности об оказавшемся в центре скандала с чиновниками Герое России

Оказавшийся в центре скандала с чиновниками из Находки Герой России Владимир Китаев выполнял задачи с бойцами диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и в районе населенного пункта Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Информация о военном появилась в публикации подразделения.

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Макаревич* с семьей попал под ракетный обстрел Ирана

Певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) с семьей попал под ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщает Shot.

Дом лидера группы «Машина времени» и его супруги Эйнат Кляйн, расположенный в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы, пострадал в результате иранского ракетного удара. Обломки снаряда повредили стекло в детской комнате, а сад оказался засыпан металлическими осколками.

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В Иране заявили о завершении операции против Израиля

Иранские вооруженные силы завершили военную операцию против Израиля. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия», его цитирует агентство Fars.

При этом в штабе отметили, что в случае возобновления ударов ЦАХАЛ по Ливану последует еще более жесткая реакция - удары будут «более сокрушительными», чем прежде. Также иранское командование отметило, что военная операция Ирана стала ответом на «агрессию и враждебные действия» Израиля на юге Ливана и в районе Дахия. По мнению иранской стороны, они осуществлялись при поддержке США.

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Пропавший под Петербургом известный музыкант найден мертвым

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Известный петербургский музыкант Евгений Сокун найден мертвым в Ленинградской области, сообщил "РГ" информированный источник.

В начале июня 63-летний Евгений Сокун отправился на рыбалку вместе с 61-летней женщиной - оба пропали без вести. Впоследствии на берегу водоема были найдены машина и перевернутая лодка.

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Раскрыты обстоятельства гибели актера из «Доктора Живаго» в зоне СВО

Художественный руководитель камерного драматического театра Костромы Татьяна Ноздрина рассказала aif.ru о гибели актера Филиппа Яловеги, известного по роли в сериале «Доктор Живаго». Он погиб в зоне проведения спецоперации в возрасте 51 года. Его тело предали земле 5 июня в Саратове.

Ноздрина сообщила, что артист пал как воин — церемония прощания прошла с воинскими почестями. По ее словам, у Яловеги больше десяти лет был духовник, и сейчас священник молится за него как за родного сына. На похороны пришли очень многие. Она также отметила, что покойный был человеком огромного таланта, а таких актеров, как он, единицы.

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Украинская спортсменка отмахнулась от россиянок на пьедестале ЧЕ

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Украинская спортсменка Дарья Мальчевская отмахнулась от россиянок на церемонии награждения чемпионата Европы по панкратиону среди девушек до 17 лет в Ереване.

Мальчевская заняла первое место в весовой категории 62 кг. Российская спортсменка Валерия Пьянникова стала второй. Третье место разделили еще две россиянки — Елизавета Антохина и Арина Тихонова.

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