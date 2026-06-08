В России высмеяли «хотелки» Стармера, Мерца и Макрона по Украине

Озвученные главами Великобритании, Германии и Франции Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном «хотелки» не имеют ничего общего с планом, способным привести к реальным переговорам с Россией. Об этом заявил Life.ru политолог-международник Владимир Оленченко.

Ранее после переговоров с Владимиром Зеленским лидеры стран «евротройки» озвучили условия для достижения мира на Украине, среди которых вступление в силу режима прекращения огня и гарантии безопасности. Также Стармер, Макрон и Мерц оставили за Европой право развернуть на Украине иностранный военный контингент. А российские активы в Европе предложено оставить обездвиженными до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится.

По мнению политолога-международника Владимира Оленченко, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц просто «продиктовали свои «хотелки»».

«А где наши российские интересы? Они представляют себе переговоры таким образом, что мы встретимся, не важно, на каком уровне, они в устной форме повторят то, что написано, а мы должны взять под козырек и выполнять? Может, и хитро звучит, но из текста другого содержания не видно», — заметил эксперт.

Оленченко уверен, что главы трех европейских стран хотят остановить боевые действия лишь для того, чтобы дать передышку Вооруженным силам Украины. А их решение по замороженным активам «говорит о недальновидности» и том, что «евротройка» не заинтересована в урегулировании ситуации.

Политолог уверен, что переговоры прежде всего нужны не России, а Украине, чтобы остановить наступление ВС РФ, Стармеру — чтобы не лишиться поста премьера, Мерцу — чтобы поднять свой авторитет и рейтинг в Германии, и Макрону — чтобы его «не затоптали оппоненты». И в связи с этим он вспомнил старый армейский анекдот о генерале и рядовом.

«Генерал сидит, входит солдат и говорит: «Тебе пакет». А генерал говорит: «Не тебе, а вам». А солдат ему говорит: «А мне он зачем нужен?»», — констатировал Владимир Оленченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу и назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы.

В ЕС идею посредничества Шредера не поддержали. Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, заявила, что Европа намерена требовать от Москвы таких же уступок, каких Москва требует от Киева. А канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил РФ в эскалации.