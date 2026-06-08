Администрация Трампа удивила западных политологов неожиданной нерешительностью в подписании крупной сделки с Украиной по беспилотникам.

Владимир Зеленский призвал Вашингтон заключить соглашение, а переговоры между двумя странами продлятся как минимум до сентября, США до сих пор отказывались рассматривать Киев в качестве полноценного партнёра в разработке беспилотных летательных аппаратов.

Зеленский опубликовал пространное сообщение в соцсетях, призвав к «двусторонней сделке по беспилотникам — большому рамочному документу» между США и Украиной. Но даже несмотря на то, что высокопоставленные чиновники Пентагона, включая министра обороны США Пита Хегсета и министра сухопутных войск Дэна Дрисколла, хвалят возможности беспилотников Киева, администрация Трампа всё ещё выжидает момента, и эта задержка, по мнению экспертов, потенциально ставит американских военных в тупик.

Аналитик Ребекка Хайнрихс заявила, что не знает, в чём может быть проблема, если США отказывают себе в возможности воспользоваться этим преимуществом. Она не видит для этого какой-либо веской причины, добавив, что, возможно, есть разногласия или разные мнения о том, каким должен быть этот процесс, но очевидно, что у американской стороны есть огромное преимущество в партнёрстве с Украиной в области беспилотных летательных аппаратов.

Другой эксперт заявил, что он «озадачен» отсутствием сделки и предположил, что существует процедурная проблема, которая сдерживает ход событий, или же этому способствуют политика и директивы Белого дома, учитывая, что президент Трамп остаётся непредсказуемым по вопросам Украины. Один бывший чиновник, желавший остаться анонимным, назвал задержку «вялостью» со стороны администрации Трампа и «определённой враждебностью по отношению к Украине, исходящей с самого верха».

Действительно, у Трампа с Зеленским сложились напряжённые отношения. Президент США неоднократно высказывал своё мнение о том, что Зеленский стал препятствием на пути к мирному соглашению между Киевом и Москвой. Напомним, что Трамп в значительной степени сократил военную помощь США Украине во время своего второго президентского срока и даже ругал Зеленского в Овальном кабинете во время визита в феврале 2025 года.

Бывший чиновник рассказал, что Трамп и Зеленский обсуждали потенциальную сделку по беспилотникам «в очень позитивном ключе», когда они встречались в сентябре на Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но продолжения разговора не последовало. Зеленский заявил, что Киев согласился разрешить США проводить испытания и тренировки с использованием своих беспилотников, но обе стороны не подписали «важный документ».

Ранее, 19 мая, агентство Bloomberg сообщило, что сделка между Вашингтоном и Киевом готовится, поскольку США добиваются доступа к украинским технологиям беспилотных летательных аппаратов и правам интеллектуальной собственности. Пентагон же хочет протестировать украинские дроны и системы радиоэлектронной борьбы, которые в конечном итоге могут быть куплены США.

Сейчас это для американцев актуально как некогда. Напомним, что в марте шесть американских военнослужащих были убиты в Кувейте иранским беспилотником дальнего действия. Британские политологи сетуют, что США подвергают опасности свои собственные войска, не сотрудничая в разработке беспилотников.

«Сейчас мы находимся в самом начале», — заключил бывший чиновник о собственных разработках американских военных в области беспилотных летательных аппаратов, добавив, что он не думает, что они были реализованы должным образом, потому что США не уделяли достаточного внимания созданию лучших беспилотников на планете.