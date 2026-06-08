Франция, Великобритания и ФРГ вместе с Зеленским назвали пять условий для достижения «справедливого и прочного мира» на Украине. Фактически, выдвинули ультиматум.

Условия такие:

1. Немедленное прекращение огня. Путин должен согласиться на полную остановку боевых действий.

2. Нынешняя линия боестолкновения должна стать отправной точкой для переговоров. Границы не могут меняться силой, а суверенное право Украины заключать союзы (в том числе с НАТО) должно быть полностью соблюдено.

3. Надёжные юридические гарантии безопасности. Они должны вступить в силу сразу после прекращения огня и включать в себя развертывание в Украине международных сил.

4. Российские средства останутся замороженными, пока Россия не компенсирует все убытки.

5. В мирном соглашении должны быть учтены европейские интересы безопасности. Любые переговоры, касающиеся ЕС и НАТО, потребуют согласия соответственно ЕС и его государств-членов, а также союзников по Североатлантическому альянсу.

Собственно, вернулись к тому, с чего начинали. Все это уже было, после того, как в рамках жестов доброй воли были отведены войска от Киева, в рамках «тяжелых, но необходимых решений» был оставлен Херсон, а в рамках «передислокации на более выгодные позиции» - Изюм и другие части Харьковской области. Потом, после украинских провалов, резко активизировался переговорный процесс (там и 28 пунктов было, если помните, и 23 после европейских правок, дошедший аж до «духа Анкориджа»).

Переговорный процесс выполнил свою задачу: дал время Европе нарастить военное производство, в том числе перенеся его с Украины, наладить снабжение ВСУ, избежать эскалации со стороны России.

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И теперь опять — пять. Пять пунктов ультиматума. Обратите внимание: «границы не могут меняться силой». То есть после остановки боевых действий по ЛБС разговор пойдет о том, чтобы Россия убиралась с Донбасса, а в идеале еще и из Крыма. А еще речь о репарациях — Россия должна компенсировать убытки. Ну, и конечно, войска НАТО будут размещены на Украине.

Могли бы и просто написать: «Рус, сдавайся!».

Но Россия, говорят у нас наверху, не отказывалась от контактов с Европой — «им достаточно снять трубку и позвонить».

И о чем говорить-то будут?