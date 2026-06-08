США должны сосредоточиться на переговорах об урегулировании конфликта на Украине, а не планах, как передать Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk.

Об этом заявила конгрессвуман Анна Паулина Луна в своем аккаунте социальной сети Х.

«Выступать за мирное соглашение и прекращение войны в Украине — это НЕ "российская пропаганда". Тысячи и тысячи людей лишаются жизней. Это должно закончиться. Мы [США] должны делать ставку на мирные переговоры, а не на крылатые ракеты Tomahawk», — отметила политик.

5 июня президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратил внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет получать оружие от США, но при этом не хочет видеть главу Белого дома Дональда Трампа гарантом мира.