ОБСЕ заявила о давлении на оппозицию в Армении

Политические процессы в Армении проходили на фоне серьезного давления на несогласных, заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.

Карими сообщила о множестве заведенных уголовных дел, передает РИА «Новости».

«Избирательная кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась разжигающей рознь риторикой и обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства, что привело к многочисленным уголовным делам против оппозиционных кандидатов и активистов», – заявила она на пресс-конференции.

По словам представителя ОБСЕ, из-за подобных действий многие оппозиционеры были вынуждены воздержаться от активного участия в политической кампании. Она также подчеркнула, что массовые задержания и преследования политических оппонентов способствовали формированию впечатления об избирательном правосудии.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило о беспрецедентном давлении на оппозицию в ходе армянских выборов.

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян назвал прошедшее голосование недемократичным.

В Кремле зафиксировали сообщения о многочисленных нарушениях на избирательных участках.