В США заявили о «большой ошибке» Европы

Европейские союзники США по НАТО совершили «большую ошибку» и разочаровали американского лидера Дональда Трампа, когда отказались помогать в операции против Ирана. Такое мнение выразил постпред США при ЕС Эндрю Паздер в интервью телеканалу Euronews.

По мнению Паздера, Европа была обязана помочь Вашингтону, поскольку Белый дом на протяжении долгого времени защищал европейский континент и спонсировал военные базы.

«Я знаю, что он (президент США. — Прим. Ред.) очень разочарован», — сказал постпред.

10 апреля американский лидер на закрытой встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте резко раскритиковал союзников, выразив недовольство их позицией по ситуации вокруг Ирана. По словам источников издания Politico, Трамп дал понять, что НАТО провалило испытание, и теперь у него нет никаких ожиданий. Президент США подчеркивал, что ничего не просил у европейских союзников, хотя они получают от Ормузского пролива гораздо больше выгоды, чем Соединенные Штаты.

Также Трамп называл европейские страны союзниками, которые «показали свое истинное лицо» во время войны в Иране. На их фоне он выгодно выделил Израиль, отметив, что он «сражается жестко и знает, как побеждать».

Ранее стало известно, как Трамп ответит Европе на отказ помогать с Ираном.