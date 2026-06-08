Украина может не получить от Европейского союза (ЕС) 680 миллионов евро (более 57,2 миллиарда рублей). Об этом Еврокомиссии (ЕК).

Причиной этого может стать невыполнение Киевом двух антикоррупционных реформ. Уточняется, что данные выплаты были приостановлены, однако Украине могут дать больше времени для проведения реформ.

«Украина рискует не получить почти 300 миллионов евро (более 25 миллиардов рублей), если не увеличит штат Высшего антикоррупционного суда до 30 июня, и более 380 миллионов евро (около 32 миллиардов рублей) — если до 29 сентября не вступит в силу закон о проверке добросовестности судей», — уточнили в издании.

Ранее Украине предрекли проблемы на пути в ЕС из-за действий президента Украины Владимира Зеленского. Это может произойти из-за участия украинского лидера в героизации деятелей ОУН (Организация украинских националистов; признана экстремистской и запрещена в России).