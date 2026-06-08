Иран снял все ограничения на полеты в своем воздушном пространстве

Власти Ирана сняли все ранее введенные ограничения на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом сообщила иранская Организация гражданской авиации.

"После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы", - говорится в заявлении.

Вечером 7 июня Иран в ответ на действия Израиля в Ливане нанес ракетные удары по северным районам еврейского государства. В Тегеране ранее предупреждали, что ударят по Израилю в случае его атак на ливанскую столицу. В ночь на 8 июня еврейское государство нанесло ответный удар по Ирану, целью которого были названы военные объекты в западных и центральных районах страны.

В результате повреждения получили объекты на территории нефтехимического предприятия в провинции Хузестан. Утром исламская республика в ответ на атаку Израиля вновь обстреляла его территорию.