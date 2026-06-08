В Армении неизвестные на участке требовали от наблюдателей СНГ уничтожить акт

Неизвестные люди без бейджей на одном из избирательных участков в Армении требовали от наблюдателей СНГ уничтожить акт наблюдения, полиция при этом бездействовала. Об этом заявила представитель ЦИК РФ, член миссии СНГ по мониторингу выборов в Армении Людмила Маркина.

"У нас был крайне непростой случай в Армавирской области, когда члены группы наблюдения, выявив недостатки в работе комиссии, обратили [на это] внимание. И люди без бейджей на участке 16/25 подошли и попросили уничтожить акт наблюдения. Органы, которые осуществляли охрану общественного порядка на территории избирательного участка, могу сказать, что бездействовали", - сказала она на пресс-конференции по итогам работы миссии наблюдателей СНГ.

Маркина отметила, что инцидент удалось разрешить, после чего члены миссии СНГ вернулись в Ереван и продолжили наблюдение уже в столичных участках.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" получает 3,996% и не проходит в парламент Армении. Явка составила 58,97%.

Ранее местные наблюдатели и оппозиция сигнализировали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования, в том числе организации избирательной карусели, выноса избирательных бюллетеней, открытого голосования. Выборы сопровождались задержаниями представителей оппозиционных сил как в ходе предвыборной кампании, так и в день тишины, и непосредственно в день голосования.