Премьер Польши обратился с публичным призывом к Зеленскому и Навроцкому

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х публично обратился к президенту Польши и Украины Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому и призвал их к диалогу.

«Я публично обращаюсь к президентам Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому с призывом к прямому и откровенному разговору», — написал Туск.

Глава польского правительства отметил, что продолжение сотрудничества в интересах обоих государств и народов.

В отношениях Украины и Польши произошел раскол после того, как Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «героев УПА» (организация запрещена в России). В Польше действия Зеленского сочли фатальной ошибкой и заявили, что он должен принести извинения.

На ситуацию отреагировал и президент Польши Кароль Навроцкий. Он предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Польский лидер подчеркнул, что действия украинского лидера демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз.

Ранее Зеленский столкнулся с первыми последствиями конфликта с Польшей.