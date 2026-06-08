Правительство Южной Осетии ушло в отставку

Председатель правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал заявление об отставке, президент республики Алан Гаглоев принял его. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в его пресс-службе.

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— В ходе заседания правительства председатель правительства Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу, — говорится в сообщении.

До избрания нового председателя правительства исполнение его обязанностей возложили на первого заместителя председателя Константина Джиоева. Правительство Южной Осетии продолжит работать в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством до утверждения парламентом нового премьер-министра, передает сайт президента страны.

17 мая временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук подписал указ об отставке правительства региона. Что известно о новом главе российского региона, который находится на границе с Украиной, — в материале «Вечерней Москвы».