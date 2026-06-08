В России объяснили, почему Пашиняну «придется несладко» после выборов

По итогам выборов в Армении партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла преодолеть 50-процентный барьер и потеряла абсолютное большинство в парламенте страны. По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, этот результат голосования обнажил глубокий раскол в армянском обществе. Однако для самого премьера здесь скрыта и аппаратная выгода — теперь он нашел идеальный повод, чтобы оправдать свои будущие неудачи и переложить ответственность на оппозицию.

Ранее в ЦИК республики сообщили, что после обработки 100% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов. На втором месте идет партия «Сильная Армения» с 23,29%. Далее следуют блок «Армения» (9,94%) и «Процветающая Армения» (4%).

Даже с условием достаточно существенных нарушений победить Пашиняну не удалось, и это говорит о том, что армянское гражданское общество разобщено. Но есть для Пашиняна и хорошие новости: теперь он может делить ответственность. В случае, если к нему будут предъявляться какие-то претензии, он всегда может кивнуть на своих оппонентов, которые, дескать, не дают ему — такому либеральному и продвинутому — дальше втаскивать Армению в Европейский Союз. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

Говоря о внешнеполитических метаниях Еревана, политолог отметил, что руководство Армении оказалось в ловушке собственных иллюзий. Команда Пашиняна рассчитывала интегрироваться в структуры ЕС, продолжая пользоваться экономическими преференциями со стороны России, однако этот план провалился.

«Армения сейчас мечется. Потому что, с одной стороны, есть риск потери в перспективе полутора-двух миллиардов долларов в год ВВП — я имею в виду последствия ухода из ЕАЭС, а это существенная потеря. С другой стороны — "морковка", которую подвесил Европейский Союз: безвиз и временный доступ к сельскохозяйственному рынку ЕС. Подчеркну — временный, если не одноразовый. Всё это наводит на грустные размышления о том, что Никол Пашинян просчитался. Он надеялся усидеть на двух стульях: за счет дешёвых энергоносителей и преференциального положения на евразийском рынке оплатить вхождение Армении в Евросоюз, чтобы потом отказаться от любых связей с Россией. Но так как это не удалось — не без участия России, — я думаю, что теперь ему придётся несладко».

Второе место партии «Сильная Армения» и общий успех оппозиционных сил стали закономерным ответом на экономические последствия политики Еревана, добавил эксперт. По словам Мухина, недовольство граждан Армении действиями правительства будет только нарастать по мере того, как Москва начнет жестче защищать свои экономические интересы.

«Результат оппозиции — это, безусловно, сигнал роста протестных настроений, и они будут нарастать дальше. Россия не дает Армении совершенно цинично воспользоваться ситуацией и своим членством в Евразийском экономическом союзе для реализации политических амбиций, которые противоположны интересам ЕАЭС. Пока Россия предприняла только первый ряд мер. Дальше, я так понимаю, гайки будут закручиваться, и население начнет это осознавать. Сейчас люди еще не почувствовали в полной мере экономических последствий, но скоро придет понимание, что Пашинян совершает глобальную ошибку. Падение общего уровня поддержки премьера на этих выборах очевидно».

Ранее об итогах выборов в Армении высказалась верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.