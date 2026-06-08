Свыше половины жителей Британии высказались за членство в ЕС

Более половины жителей Великобритании поддержали бы возвращение страны в Евросоюз, если бы такой вопрос вновь вынесли на голосование. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos.

© Московский Комсомолец

Согласно исследованию, за возвращение в ЕС высказались 52% участников опроса. Еще 33% считают, что стране следует оставаться вне объединения. Около 10% респондентов затруднились с ответом.

Наиболее заметную поддержку пересмотру итогов Brexit продемонстрировали молодые британцы. Среди участников опроса старше 55 лет более половины выступили за сохранение нынешнего положения. Идею возвращения в Евросоюз чаще других поддерживают сторонники Лейбористской партии, партии «Либеральные демократы» и партии «Зеленые».

В то же время среди сторонников партии Reform UK, связанной с одним из главных идеологов Brexit Найджелом Фаражем, восемь из десяти участников опроса отвергли возможность возвращения в ЕС.

Опрос проводился с 14 по 20 мая. В нем приняли участие 1 137 человек.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Тогда за Brexit проголосовали 51,9% участников голосования, против — 48,1%. Великобритания официально покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, а переходный период завершился 1 января 2021 года.

Bloomberg также напоминает, что 11 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне призывов к отставке после неудачных для лейбористов местных выборов заявил о намерении углубить отношения с Евросоюзом. Ранее газета The Times сообщала, что Лондон и Брюссель обсуждают возможность британских взносов в бюджет ЕС для получения доступа к единому рынку. По данным издания, речь может идти о 1,15 млрд евро в год.

Читайте также: ЕС может потерять $2 трлн из за конфликта США и Китая