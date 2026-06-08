Трамп близок к отчаянному шагу в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил возможность отправки спецподразделений в Иран, если текущие попытки достичь соглашения о прекращении конфликта окажутся безрезультатными. Об этом американский лидер сообщил в интервью изданию Financial Times.

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Комментируя сценарий, при котором дипломатические усилия не принесут ожидаемого прогресса, глава Белого дома обозначил два вероятных пути развития событий.

«Это означало бы одно из двух. Первое — возможно, мы вернемся и "позаботимся" там обо всем остальном, о чем наши военные еще не "позаботились"», — пояснил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о потенциальной операции спецназа.

Альтернативным вариантом, по словам президента, остается усиление экономического и военного давления на иранскую инфраструктуру.

«Или это просто означало бы, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что эта блокада, вероятно, имела более мощный эффект, чем любая атака», — подчеркнул американский лидер в беседе с изданием.

Ранее Иран пригрозил, что нанесет удары по всем нефтегазовым объектам США и Израиля в регионе в случае повторной атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру. Заявление было сделано после удара Израиля по нефтехимическому предприятию в провинции Хузестан.