Журналист Чей Боуз жестко отреагировал на совместный снимок руководителей ведущих европейских стран с Владимиром Зеленским. Фотографию, на которой канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон позируют вместе с украинским лидером, Мерц сопроводил лаконичной подписью: «Объединились ради Украины».

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Реакция Боуза в соцсети X была резкой и критической: «Трое самых непопулярных "лидеров" Европы за последнее поколение, подлизывающихся к диктатору, который не участвовал в выборах уже более семи лет. Вот как выглядит "защита демократии" в умирающей Европе».

Критический комментарий прозвучал на фоне катастрофического падения доверия к действующему немецкому руководству.

Согласно данным социологического исследования института INSA, проведенного по заказу издания Bild, рейтинг недовольства деятельностью Фридриха Мерца обновил исторический антирекорд, упав на четыре процентных пункта по сравнению с концом апреля. В целом работу нынешнего правительства Германии одобряют лишь 16% граждан, тогда как 78% респондентов выразили свое недовольство проводимым курсом.