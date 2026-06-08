Парламент Грузии призвал Брюссель прекратить враждебную политику против страны

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в Европе у Грузии есть враги, которые противятся развитию республики.

"К сожалению, в Европе у нас есть враги, которые против развития нашей страны. Они прямо хотят навредить нашей стране. Брюссель должен прекратить эту враждебную политику, это в их силах. Брюссель против страны-кандидата (в ЕС - прим. ТАСС) предпринимает враждебные шаги. Это не подпадает ни под какие обязательства, которые Брюссель взял перед грузинским народом", - сказал Папуашвили журналистам.

Он также отметил, что проводя враждебную политику, Брюссель нарушает и Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное с Грузией в 2014 году.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии неизменно настаивали на том, что цель закона - обеспечить прозрачность финансовых потоков работающих в стране НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. 26 октября 2024 года на парламентских выборах партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года "Грузинская мечта" решила приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в сообщество и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.