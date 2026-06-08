Миссия СНГ дала оценку выборам в Армении

Миссия наблюдателей от СНГ признала парламентские выборы в Армении соответствующими конституции республики. Об этом на брифинге заявил представитель миссии Нурлан Сейтимов.

"Выборы проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом Республики Армения, прошли на многопартийной основе, открыто и конкурентно", — сказал он.

Голосование состоялось 7 июня, Центризбирком уже обработал бюллетени со всех участков.

Премьер-министр Никол Пашинян, выступая перед депутатами Национального собрания, объявил, что его партия "Гражданский договор" сможет получить парламентское большинство. Это позволит ей самостоятельно сформировать новый кабинет министров.

По данным ЦИК, партия Пашиняна набрала 49,81 процента голосов избирателей. Блок "Сильная Армения" получил 23,29 процента, партия "Армения" — 9,94 процента.