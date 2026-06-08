Что на самом деле чувствовал Карл III после смерти принцессы Дианы

Почти через три десятилетия после трагической смерти принцессы Дианы стали известны подробности душераздирающего письма Карла III. Документ показал, как будущий монарх переживал то, что сам назвал «невыносимой пустотой». Об этом сообщает RadarOnline.

© Super.ru

Спустя чуть более трёх месяцев после автокатастрофы, 8 декабря 1997 года, Карл написал своему другу Питеру Хоутону письмо. В нём он одновременно выразил мужчине соболезнования в связи с потерей его возлюбленной и провёл параллели со своим опытом утраты.

«Письмо поражает, поскольку раскрывает ту сторону Карла, которую публика редко видела в тот период. Пока вся страна оплакивала Диану, он сам боролся с глубоким чувством утраты — хотя старался не показывать эмоций», — отметил источник.

Инсайдер добавил, что в письме особенно пронзительно звучало признание в ощущении «невыносимой пустоты» после смерти Дианы. «Какими бы сложными ни были их отношения, Диана была матерью его двух сыновей и долгие годы играла важную роль в его жизни. Письмо даёт понять: её смерть затронула Карла глубже, чем многие предполагали», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что в Великобритании «из‑за компьютерной ошибки» объявили о смерти короля Карла III.

Читайте также: Король Карл III оплачивает жильё принцесс Беатрис и Евгении