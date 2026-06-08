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В Венгрии обвинили окружение Орбана в краже миллиардов евро из фондов ЕС

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Венгерское антикоррупционное ведомство заявило о необходимости привлечь к ответственности высокопоставленных чиновников из ближайшего окружения экс-премьера Виктора Орбана. Их обвиняют в хищении миллиардов евро из фондов Европейского союза, сообщает Politico со ссылкой на данные надзорного органа.

В Венгрии обвинили окружение Орбана в краже миллиардов евро из фондов ЕС
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Ференц Пал Биро, возглавляющий Венгерское управление по вопросам добросовестности, утверждает, что при предыдущем правительстве была выстроена схема систематического обмана европейских налогоплательщиков. По его словам, «высокопоставленные политики вполне могут быть привлечены к ответственности» за участие в этих махинациях.

Как установили проверяющие, три компании получили большинство государственных контрактов на поставку товаров и услуг, а суммы по этим договорам были искусственно завышены. За последние четыре года правления Орбана казна потратила на эти фирмы около десяти миллиардов евро, а переплата, которая может свидетельствовать о коррупции, составила примерно 3,5 миллиарда евро.

Биро также сообщил, что при попытках расследовать госзакупки его семья подвергалась давлению и попыткам подкупа. Он выразил надежду, что новое правительство Петера Мадьяра, пришедшего на смену Орбану, займется возвращением похищенных средств и восстановлением справедливости.

«Одна из ключевых задач, на которой строится будущее новое правительство, — это борьба с коррупцией и возвращение украденных средств», — заявил глава надзорного органа.

Преемник Орбана уже объявил о намерении присоединиться к Европейской прокуратуре, от чего отказывался его предшественник. В Европейской комиссии подчеркнули, что «нет никакой терпимости к мошенничеству» в отношении бюджета ЕС, и пообещали добиваться возврата неправомерно присвоенных средств.

Ранее глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики. По его словам, Орбан осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами, лично отдавал приказы о проведении облав и отмене расследований.