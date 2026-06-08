700 человек в тюрьмах: Карапетян жестко высказался о выборах в Армении

Лидер партии «Сильная Армения», бизнесмен Самвел Карапетян заявил, что прошедшие в стране парламентские выборы нельзя считать демократическими. Об этом Карапетян рассказал «Известиям».

Выборы в Национальное собрание Армении, в которых приняли участие 16 партий и два блока, состоялись 7 июня. Карапетян заявил об «очень серьезном давлении» на оппозицию, отметив, что в его партии по неизвестным причинам были арестованы примерно 700 человек, из которых 80 уже были отправлены в тюрьму.

По словам Карапетяна, в Армении случилось «то, чего в мире нигде не происходило»: власти посчитали около 20 процентов бюллетеней и объявили себя победителями, поскольку увидели, что их показатели стремительно падают. После этого подсчет голосов остановили до утра, хотя, по мнению политика, подсчеты необходимо вести без пауз.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Армении, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрала 49,81 процента голосов, что обеспечит ей 61 мандат в новом парламенте. На втором месте расположился альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 23,29 процента голосов и 28 мандатами. Третью строчку занял блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, получивший 9,94 процента голосов и 11 мандатов, а замкнула четверку прошедших в парламент сил «Процветающая Армения» с четырьмя процентами голосов и четырьмя мандатами.

ЦИК Армении объявил результаты выборов после подсчета всех голосов

Голосование проходило на фоне обострения отношений между Москвой и Ереваном. В ночь после закрытия избирательных участков Пашинян заявил, что Армения продолжит свой курс на сближение с Евросоюзом, но при этом сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).