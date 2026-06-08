Президент Казахстана обратился к Пашиняну после выборов в Армении

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Поводом стал успех политической силы «Гражданский договор» на прошедших парламентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

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В своём обращении казахстанский лидер выразил надежду на то, что Пашинян продолжит эффективно трудиться на благо долгосрочных национальных интересов Армении. Токаев подчеркнул, что Казахстан остаётся открытым для продолжения активных контактов с Ереваном во всех направлениях, где обе стороны видят взаимную выгоду.

Президент также адресовал слова поддержки всему армянскому народу, пожелав ему процветания, мирного неба и успехов в государственном строительстве.

Предварительные данные Центральной избирательной комиссии Армении показывают, что партия «Гражданский договор» получила поддержку 49,81% избирателей. Блок «Сильная Армения» занял вторую позицию с результатом 23,29 процента. Тройку лидеров замыкает блок «Армения», за который проголосовали 9,94 процента пришедших на участки граждан.