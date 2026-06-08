В ДРК заявили, что число смертей от Эболы превысило 100

Число лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 101. Об этом сообщило министерство здравоохранения африканской страны.

Число инфицированных вирусом Эболы во время нынешней вспышки достигло 550. Днем ранее эти цифры составляли 91 и 515 соответственно.

В ДР Конго начали прибывать специалисты из других стран для оказания помощи в противодействии Эболе. Как сообщил министр связи и по делам СМИ ДРК Патрик Муйяйя Катембве, группа китайских медицинских экспертов прилетела в конголезскую столицу Киншасу.

"Их миссия по оказанию медицинской помощи и поддержки местных мер реагирования на вспышку Эболы продлится три месяца", - сказал он.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла в минувшем месяце в ДРК и Уганде. Специалисты предупреждают, что она грозит стать одной из наиболее масштабных и смертоносных за последние десятилетия.