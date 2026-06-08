Конфликт на Украине и разжигание войны между Россией и ЕС выгоден США, Европа уже стоит на коленях перед Вашингтоном. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей статье, размещенной на сайте движения, он обратил внимание на постоянные заявления от европейских политиков о том, что война с Россией вот-вот начнется.

"Европу толкают в войну с Россией по украинскому сценарию, что было видно еще в самом начале конфликта", - отметил политик.

"Украинский конфликт уже поставил Европу на колени перед США, а дальнейшая война приведет к полной ее колонизации. Швеция и Финляндия уже потеряли нейтральный статус, европейский кусок, который должен достаться Вашингтону, растет. Штаты нацелились на значительно больший приз, чем Гренландия: им нужна вся Европа, и они к этому идут", - указал Медведчук.

Он подчеркнул, что России война с Европой совершенно не нужна, между тем "США получат бегство капиталов, производств, специалистов, чем смогут подправить свои дела в экономике".