Секс-рабыни отца любовника принцессы Дианы потребовали расследования

Жертвы насилия со стороны британско-египетского бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда, призывают к расследованию торговли людьми. Без этого "истинный масштаб" предполагаемой сети бывшего владельца универмагов Harrods останется скрытым, заявляет группа жертв.

Жертвы сексуального насилия, совершенного бывшим владельцем Harrods Мохаммедом Аль-Файедом, призывают начать полномасштабное расследование торговли людьми, утверждая, что без этого “истинный масштаб” предполагаемой сети миллиардера останется скрытым.

Организации "Никто не выше" (NOA), основанная жертвами жестокого обращения со стороны Файеда, призывает столичную полицию расширить расследование в отношении миллиардера и уделить основное внимание торговле людьми, пишет The Guardian.

За период с 1977 по 2014 год против Файеда, известного также как отце Доди аль-Файеда, любовника покойной принцессы Дианы, было выдвинуто более 400 обвинений в сексуальных домогательствах, включая заявления об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, торговле людьми, незаконном лишении свободы, употреблении наркотиков, физическом насилии и принудительных абортах. Египетский бизнесмен скончался в 2023 году в возрасте 94 лет, так и без предъвления каких-либо обвинений, напоминает The Guardian.

Юристы, представляющие интересы жертв аль-Файеда, сообщили, что 421 человек обратился с заявлением о злоупотреблениях, которые имели место в роскошном универмаге в центре Лондона, а также в отеле Ritz в Париже, футбольном клубе "Фулхэм" и других местах, принадлежащих Файеду.

Полиция Нью-Йорка расследует дела 155 жертв, которые обратились в полицию напрямую, 21 из которых заявили о себе до смерти Файеда. Однако NOA утверждает, что полиция Нью-Йорка должна сосредоточиться в первую очередь на борьбе с торговлей людьми, чтобы обеспечить расследование деятельности более широкой международной сети людей, которые способствовали жестокому обращению.

Группа призвала Национальное агентство по борьбе с преступностью создать совместную следственную группу (Jit), которая будет работать параллельно с расследованием, проводимым лондонской полицией, и осуществлять надзор за ним. Это позволило бы полиции и прокурорам из других стран сотрудничать со следователями из Великобритании, заявили в группе.

В мае некоторые депутаты парламента выразили обеспокоенность по поводу того, как полиция отреагировала на предыдущие и текущие заявления о злоупотреблениях со стороны Файеда.

Представители всепартийной парламентской группы в поддержку жертв Файеда заявили Би-би-си:

“Жертвы Мохаммеда Файеда годами, а во многих случаях и десятилетиями, ждали, пока полиция расследует выдвинутые против него обвинения. Понятно, что многие опасаются, что его пособники никогда не будут привлечены к ответственности”.

Джастин, чье имя изменено, проработала в Harrods более трех лет в 90-х, когда ей было 22 года. Она рассказала, что Файед продал ее и надругался над ней, и рассказала Press Association, что ее опыт “проходил по уже знакомой схеме отбора, изоляции, ухода, манипуляций, принуждения, транспортировки, жестокого обращения, запугивания, а затем наблюдения и угроз. Это было ужасно. Его принципом работы было хождение по цеху, что означало, что он заходил в цех в сопровождении сотрудников службы безопасности, некоторые из которых были одеты в форму, а некоторые - нет, и он ходил по цеху, замечая женщин, которые казались ему привлекательными. И тогда кто-то из его команды проводил расследование и приглашал эту молодую женщину в его офис, чтобы встретиться с ним, и тогда все начиналось”.

Она сказала, что женщинам угрожали, чтобы они молчали, а службы безопасности следили за ними и “прямо угрожали причинить вред или уничтожить”.

Джастин, член NOA, призвала рассматривать расследование преступлений Файеда как более масштабную операцию по торговле людьми со “многими помощниками”, а не как сексуальное насилие, совершенное одним человеком.

Она сказала:

“Файед не смог бы создать эту систему без многочисленных помощников, включая сотрудников службы безопасности, отдела кадров, людей в банках, которые выдавали огромные суммы наличных женщинам, людей, которые работали в частных аэропортах. Без расследования торговли людьми истинный масштаб этой сети не будет виден”.

Полиция сообщила, что за 18 месяцев, прошедших с момента начала расследования, они допросили четырех человек, находящихся под подозрением.

Джастин рассказала, что рассказала полиции о своем опыте в 2018 году, и сообщила, что “не было предпринято абсолютно никаких последующих действий”.

Независимое управление по надзору за поведением полиции расследует, как были обработаны обвинения против Файеда – в отношении одного действующего полицейского и четырех бывших сотрудников ведется расследование.

Представитель лондонской полиции сообщил агентству PA: