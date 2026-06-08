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Партия Пашиняна получает право единолично формировать кабмин. Итоги выборов в Армении

ТАСС

Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,81% голосов на парламентских выборах.

Партия Пашиняна получает право единолично формировать кабмин. Итоги выборов в Армении
© ТАСС

При этом она получает право единолично формировать кабмин страны.

ТАСС собрал основное об итогах.

Результаты

Правящая партия "Гражданский договор" Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,81% голосов.При этом она получает право единолично формировать кабмин страны, так как, согласно закону, партии, получившей большинство голосов, добавляют мандаты национальных меньшинств республики.Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,29%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,94%.Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" получает 4% и также проходит в парламент Армении.

Заявления Пашиняна

Пашинян заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах.По его словам, страна под его руководством намерена продолжить курс на сближение с ЕС и при этом сохранит членство в ЕАЭС.В то же время Пашинян подчеркнул, что республика пока не готова стать членом Евросоюза.Он допустил, что народ на референдуме проголосует против вступления в европейское объединение, а задача правительства лишь в создании альтернативы для выбора.

О выборах

Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня в 20:00 по местному времени (19:00 мск).Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 58,97%.Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 4%, блокам - 8-10% голосов избирателей.В выборах участвовали 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.