Партия Пашиняна получает право единолично формировать кабмин. Итоги выборов в Армении

Правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,81% голосов на парламентских выборах.

При этом она получает право единолично формировать кабмин страны.

ТАСС собрал основное об итогах.

Результаты

Правящая партия "Гражданский договор" Пашиняна, по предварительным данным Центризбиркома страны со всех 2 005 избирательных участков, набирает 49,81% голосов.При этом она получает право единолично формировать кабмин страны, так как, согласно закону, партии, получившей большинство голосов, добавляют мандаты национальных меньшинств республики.Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,29%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" - 9,94%.Партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" получает 4% и также проходит в парламент Армении.

Заявления Пашиняна

Пашинян заявил о победе своей политической силы на очередных парламентских выборах.По его словам, страна под его руководством намерена продолжить курс на сближение с ЕС и при этом сохранит членство в ЕАЭС.В то же время Пашинян подчеркнул, что республика пока не готова стать членом Евросоюза.Он допустил, что народ на референдуме проголосует против вступления в европейское объединение, а задача правительства лишь в создании альтернативы для выбора.

О выборах

Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня в 20:00 по местному времени (19:00 мск).Согласно данным ЦИК, явка на выборах составила 58,97%.Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 4%, блокам - 8-10% голосов избирателей.В выборах участвовали 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.