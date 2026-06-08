Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times обозначил два возможных сценария дальнейших действий Вашингтона в отношении Тегерана. По его словам, первый вариант предполагает наземное вторжение на иранскую территорию с целью ликвидации того, что ещё не успели поразить американские военные.

Второй путь, как отметил глава Белого дома, — сохранение блокады Ирана. Трамп считает, что блокада способна оказаться даже более эффективным инструментом, чем любая из атак, когда-либо проводившихся против этой страны.

При этом переговоры между США и Ираном по поводу возможного соглашения продолжаются. В Белом доме намерены наблюдать за их развитием и посмотреть, к чему они в итоге приведут.

В Иране заявили о завершении операции против Израиля

Напряжённость в регионе резко обострилась на фоне недавних взаимных ударов между Ираном и Израилем. В воскресенье, после израильских атак на Ливан, Тегеран выпустил несколько ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля отчиталась об их перехвате средствами противовоздушной обороны.

Уже на следующий день, 8 июня, израильская авиация нанесла удары по военным объектам в западной и центральной частях Ирана. В ответ иранские военные вновь обстреляли Израиль баллистическими ракетами.