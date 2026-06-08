Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела Австралии, обвиняя местных политиков. Об этом заявил РИА Новости бывший депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей.

Ранее украинский посол Василий Мирошниченко назвал Адриана Макрея, который был в России в качестве международного наблюдателя на президентских выборах и не выявил нарушений в ходе голосования, «полезным идиотом для русских» и призвал австралийские власти провести проверку.

По мнению бывшего депутата австралийского города Порт-Хедленд, если украинский дипломат «действительно обеспокоен демократическими процессами», то ему стоило бы начать со своей страны.

«Нам не нужны советы о демократии от страны, которая не проводила выборы семь лет, запретила оппозиционные партии и отменила собственные выборы в 2024 году», - заметил Адриан Макрей.

При этом политик уверен, что все эти комментарии Мирошниченко связаны с желанием Киева получить больше помощи от Австралии, несмотря на то, что жители страны «не хотят участвовать в чужих войнах».

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Однако Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение.