Партия Пашиняна не смогла набрать 50% на парламентских выборах
Партия «Гражданский договор», возглавляемая премьером Армении Николом Пашиняном, не набрала 50% голосов на парламентских выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК страны по итогам обработки бюллетеней со всех 2005 участков.
По имеющимся данным, партия Пашиняна набирает 49,81% голосов, на втором месте — блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%, а на третьем - альянс «Армения» — 9,94%.
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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе партии «Гражданский договор», несмотря на то что Центризбирком обработал лишь 10% бюллетеней.