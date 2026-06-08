Партия «Гражданский договор», возглавляемая премьером Армении Николом Пашиняном, не набрала 50% голосов на парламентских выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК страны по итогам обработки бюллетеней со всех 2005 участков.

По имеющимся данным, партия Пашиняна набирает 49,81% голосов, на втором месте — блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%, а на третьем - альянс «Армения» — 9,94%.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе партии «Гражданский договор», несмотря на то что Центризбирком обработал лишь 10% бюллетеней.