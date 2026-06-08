107-летняя жительница Италии раскрыла секрет своего долголетия

В эпоху модных диет, суперфудов и бесконечных советов по здоровому образу жизни 107-летняя Эрминия Ди Джанантонио предлагает куда более простой способ прожить долго. По словам жительницы провинции Пиза, особых секретов у нее нет - только привычки, которым она не изменяет десятилетиями.

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Каждое утро синьора Эрминия начинает с чашки теплого молока и зубчика сырого чеснока. В течение дня в ее рационе неизменно присутствуют сыр, прошутто и немного красного вина. Режим дня также остается неизменным: подъем с первыми лучами солнца и отход ко сну около восьми часов вечера.

"Я всегда так жила", - говорит долгожительница.

Биография Эрминии отражает историю целого поколения итальянцев. Она окончила всего пять классов школы, большую часть жизни посвятила семье и домашнему хозяйству. В молодости была компаньонкой у баронессы. Самыми важными событиями своей жизни считает рождение детей.

Сегодня за женщиной ухаживает сын Паоло, которому уже 81 год.

Несмотря на почтенный возраст, Эрминия внимательно следит за общественной жизнью страны и не скрывает своих политических взглядов.

"Раньше я голосовала за Джорджо Альмиранте, а теперь - за Джорджию Мелони. И я поддерживаю референдум по вопросам правосудия", - отмечает она.

Однако история семьи Ди Джанантонио привлекла внимание не только благодаря возрасту Эрминии. Во время интервью ее сын рассказал о любопытном случае, связанном с итальянской бюрократией.

Согласно налоговой декларации по форме Unico, у Эрминии образовался кредит на сумму более четырех тысяч евро, накопленный благодаря медицинским расходам, понесенным в 2024 году. В Налоговом агентстве семье подтвердили право на возмещение, однако получить деньги удастся не скоро.

Причина оказалась неожиданной: декларация была подана с опозданием всего на десять дней. В результате выплата будет отложена примерно на три года. Если сроки не изменятся, к моменту получения денег Эрминии исполнится уже 110 лет.