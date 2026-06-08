Разгневанный Трамп прервал интервью с взбесившей его журналисткой

Трамп резко отказался от интервью программе NBC "Встреча с прессой" после столкновения вокруг заявлений о выборах. Журналистка Кристен Уэлкер подвергла сомнению утверждения Трампа о том, что выборы губернатора Калифорнии и президента 2020 года были "сфальсифицированы”.

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Дональд Трамп в жесткой форме отказался от интервью программе NBC Meet the Press после того, как неоднократно делал заявления о том, что президентские выборы в США 2020 года были сфальсифицированы, и задавал вопросы о компенсации тем, кто был обвинен в мятеже 6 января на Капитолии в американской столице, пишет The Guardian.

Внезапный уход президента США произошел во время напряженной перепалки между ним и Кристен Уэлкер из NBC во время пятничного интервью в Висконсине, которое вышло в эфир в воскресенье.

Трамп утверждал, что губернаторская гонка в Калифорнии была “сфальсифицирована”, одновременно выдвигая обвинения в мошенничестве на президентских выборах в США в 2020 году, когда он проиграл демократу Джо Байдену.

“Прошло четыре дня, а они даже не приблизились к подсчету [бюллетеней]”, - заявил Трамп, в то время как Уэлкер утверждала, что это является стандартом для избирательного процесса в Калифорнии.

Трамп также заявил, что кандидаты от республиканцев в штате показали плохие результаты. Текущие опросы общественного мнения предсказывают жесткую борьбу между лидером демократов Ксавьером Бесеррой, который выдвинулся на всеобщих ноябрьских выборах, и политиком-республиканцем Стивом Хилтоном.

Когда Уэлкер попросил президента предоставить какие-либо доказательства того, что губернаторская гонка была сфальсифицирована, Трамп также обвинил репортера в “нечестности”.

“Они жулики, точно так же, как вы жулики, ваша пресса жуликовата. И встречаться с прессой тоже жуликовато”, - сказал Трамп.

Затем Уэлкер попыталась оправдаться и задать дополнительные вопросы, на что Трамп ответил: “Вы либо жуликоваты, либо глупы. Вы играете им на руку с этим дерьмом. Вы знаете, что эти выборы сфальсифицированы. Ваша сеть знает, что они сфальсифицированы”.

Затем Трамп озвучил ранее неоднократно повторявшиеся заявления о том, что он победил на президентских выборах в США в 2020 году.

Когда Уэлкер позже попыталась задать дополнительные вопросы, Трамп продолжил утверждать, что сеть NBC является “нечестной”, и закончил интервью.

“Давайте закончим, потому что с меня хватит, - сказал Трамп, отключая микрофон. – Спасибо, дорогая. Приятного времяпрепровождения”.

Когда Уэлкер напомнила Трампу, что она ездила в Висконсин на интервью, Трамп ответил: “Я просидел с вами под дождем целый час. Я то и дело выходил из-под дождя, и я уделил вам достаточно времени. Вам следовало бы подтянуть пресс.”

Ранее в интервью Трамп также был раздражен, когда Уэлкер спросила, будут ли те, кто признал себя виновными в нападении на полицейских во время беспорядков 6 января, иметь право на финансирование, включенное в спорный фонд Трампа.

Трамп утверждал, что участники беспорядков на самом деле были приглашены в Капитолий США агентами ФБР и пошли на сделку о признании вины из-за опасений более длительных тюремных сроков.