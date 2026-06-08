Президент США Дональд Трамп проводит неверную политику в отношении Украины, Вашингтон должен безоговорочно поддерживать Киев. Об этом заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэкон, чьи слова приводит CBS News.

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По его словам, Трамп действует как рефери, «пытаясь работать с двумя разными людьми в боксерском поединке, но это не тот случай».

«Здесь идет борьба добра со злом, и Америка должна, знаете, безоговорочно поддерживать правильную сторону, демократию, страну, которая стремится к свободным рынкам, страну, которая хочет быть на нашей стороне», — заявил Бэкон.

Политик утверждает, что Россия якобы ненавидит США, но Трамп этого не видит. Бэкон также заявил, что американский конгресс ничего не делает в отношении Украины. Соединенные Штаты не предпринимают мер, «чтобы поддержать страну, которая борется за свою жизнь», утверждает парламентарий.

До этого госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжает продавать украинской стороне оружие по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Список приоритетных нужд Украины»), несмотря на войну в Иране.