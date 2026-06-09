Президент Украины Владимир Зеленский назвал «идеальным решением» в ходе мирных переговоров быстрое урегулирование конфликта с Россией.

Его слова с совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом приводит «УНИАН».

«Идеальное решение в мирных переговорах – срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать – безусловное полное прекращение огня. Это важно. А потом пусть дипломаты делают то, чему они учились… Пусть садятся, договариваются. Техническая работа. Помимо технической работы, есть много экспертов, профессиональных людей», – сказал Зеленский.

При этом он признал, что прекращение огня – сложный процесс. Нельзя просто о нем заявить, чтобы оно завтра заработало, отметил глава государства. По его словам, необходимы соответствующая воля и решения.

Зеленский также заявлял, что на возможной встрече по вопросу прекращения огня в конфликте на Украине должна присутствовать европейская сторона. Он уточнил, что европейские страны страдают от конфликта Москвы и Киева из-за дронов. В связи с этим Европа должна присутствовать на переговорах.

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