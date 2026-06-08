На Западе не обратили должного внимания на ключевой сигнал президента России Владимира Путина с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Такое мнение высказал экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с изданием Consortium News.

Риттер указал на фразу главы государства «работайте, братья», которую он произнес в самом конце своего выступления. По словам экс-разведчика, эти слова были адресованы российским военнослужащим, находящимся на линии фронта, и четко демонстрируют позицию главы РФ.

Риттер считает, что Запад не понимает смысл подобных сигналов и не осознает реальную ситуацию на фронте.

«Если Запад этого не понимает, значит, они вообще не соображают, что происходит», — сказал эксперт.

Он также отметил, что для Украины «все кончено». По его мнению, очевидно, что конфликт закончится «безоговорочной капитуляцией Киева». Несмотря на это, как указал Риттер, Украина пытается навязать России свои условия. Экс-разведчик предупредил украинские власти, что такая тактика «обречена на провал».

5 июня Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ обратился к российским военным фразой «работайте, братья». Президент подчеркнул, что вся страна гордится защитниками Отечества и надеется на них.