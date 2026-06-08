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"Может разозлить". В США высказались об обращении Зеленского к Путину

Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявил хамство в обращении к президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Владимир Зеленский не сделал себе чести, когда написал Владимиру Путину саркастическое, неискреннее письмо, которое может скорее разозлить, чем вовлечь в диалог. И, конечно, российский президент отверг его как пиар-акцию, чем оно, по сути, и было", — подчеркнул он.

НАТО начинает учения ВВС у границ России

НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026. Тренировочные мероприятия пройдут, в том числе в странах, граничащих с Россией, пишет РИА Новости.

Отмечаются, что учения проводятся в третий раз. В них участвуют представители 19 государств. Основные этапы тренировочных мероприятий пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

По данным Объединенного командования ВВС НАТО, ожидается около 150 вылетов в день у более 150 самолетов. Также планируется отработка применения средств ПВО.

Трамп прокомментировал эскалацию между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп после атаки Ирана по Израилю и его призывов не продолжать обмен ударами заявил, что "дела идут очень хорошо", сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистку New York Post Кейтлин Дорнбос.

"Он (Трамп – ред.) сказал, что сейчас не может говорить, но добавил: "дела идут очень хорошо", – написала обозреватель в социальной сети Х по итогам беседы с президентом США.

Американский лидер также заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет обязан принять любую сделку США с Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

"У него не будет выбора… Я принимаю все решения. Он (Нетаньяху - ред.) не принимает решений", - сказал Трамп в интервью.

"Все кончено": в США резко отреагировали на обращение Путина к военным

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что на Западе упустили из виду ключевой сигнал президента России Владимира Путина, свидетельствующий о решимости Москвы добиться целей спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Consortium News.

"В самом конце Путин добавил: <…> "Работайте, братья". Это значит, где бы вы ни находились, где угодно вблизи фронта — продолжайте работать, братья. Именно так солдаты говорят солдатам. И Путин обратился к бойцам, как солдат к солдатам. Если Запад этого не понимает, значит, они вообще не соображают, что происходит. Этот конфликт не закончится ничем иным, кроме как полной и безоговорочной капитуляцией Украины. Все кончено", — подчеркнул он.

По словам эксперта, устремления Киева навязать свои условия урегулирования конфликта через попытки атаковать Россию или публичные призывы к переговорам обречены на провал.

На Западе пришли в ярость от планов НАТО на Украине

Поддержка Киева со стороны руководства НАТО вызывает растущее возмущение в европейском обществе. Стремление Украины в альянс стало ключевым фактором затягивания конфликта с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Die Weltwoche.

"Стремление Киева к членству в НАТО — корень всех зол. <…> Какова причина конфликта на Украине? Стремление Киева в НАТО. Что препятствует мирным переговорам? Стремление Киева в НАТО. А что делает НАТО? Она проводит встречи в Киеве. И хочет перечислить еще больше денег на закупку вооружений", — говорится в публикации.

Автор материала уверен, что руководство альянса цинично запугивает европейцев вымышленной российской угрозой. Это нужно для того, чтобы без согласия граждан тратить миллиарды их налогов на милитаризацию Киева.