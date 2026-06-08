Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в КНДР. Он прибыл в столицу страны Пхеньян в понедельник, 8 июня, сообщает Xinhua.

По данным СМИ Китая, к приезду высокопоставленного гостя на улицах Пхеньяна появились портреты Си Цзиньпина. Также там развесили флаги Китая и КНДР.

Кроме того, по всему городу разместили баннеры с текстами на корейском и китайском языках. Они посвящены укреплению дружественных отношений между государствами.

В текущем году отмечается 65-летие со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Пхеньяном и Пекином. Предыдущий визит китайского лидера в КНДР прошел семь лет назад. Он состоялся 20-21 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформального чаепития отметил богатые итоги двусторонних переговоров. Было подписано большое количество совместных документов.