Как пишет газета Die Weltwoche, поддержка киевского режима со стороны руководства Североатлантического альянса вызывает всё большее недовольство в европейских обществах, а само стремление Украины вступить в НАТО стало ключевым фактором, затягивающим конфликт с Россией.

По мнению автора публикации, желание Киева присоединиться к альянсу - это корень всех зол: именно оно является причиной конфликта и главным препятствием для мирных переговоров. При этом НАТО вместо поиска дипломатических путей проводит заседания в Киеве и выделяет всё новые миллиарды на закупку вооружений.

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Автор также заявляет, что руководство альянса цинично запугивает европейцев вымышленной российской угрозой, чтобы без согласия граждан тратить их налоговые деньги на милитаризацию Украины. В статье подчёркивается, что согласно уставу НАТО, организация существует для защиты своих собственных членов в случае нападения, и о вооружении не входящего в альянс государства там нет ни слова.

"Кого должна защищать НАТО? Своих граждан. А их кто-нибудь спросил, можно ли в буквальном смысле пускать на ветер миллиарды их налогов? Конечно, нет. Вместо этого людей запугивают дикими и жуткими заявлениями о "русской орде" у порога", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что во Франции заявили о полном провале плана Зеленского.