Для вторжения США на Кубу нашлись препятствия

Полномасштабное военное вторжение США на Кубу в настоящее время выглядит маловероятным из-за высоких политических и военных издержек для Вашингтона. Об этом заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Полномасштабное вторжение пока я рассматриваю как крайне маловероятное. Учитывая, что это потребует очень больших издержек для американской администрации. (...) В преддверии ноябрьских выборов, наверное, не самое лучшее решение для американцев», — сказал Розенталь.

Директор ИЛА РАН отметил, что успехи Соединенных Штатов на венесуэльском направлении подтолкнули Вашингтон к усилению давления на Кубу. Он добавил, что остров переживает серьезный гуманитарный кризис, так как в стране наблюдается дефицит топлива, а электроснабжение ограничено несколькими часами в сутки.

Трамп: США ставят целью смену государственного строя на Кубе

Однако Розенталь считает, что Белый дом скорее будет добиваться уступок от кубинского руководства с помощью экономических и политических рычагов, чем прибегать к военной операции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ставят цель сменить государственный строй на Кубе.