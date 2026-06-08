Депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума выразил мнение, что немецкие власти не заинтересованы в расследовании подрыва газопроводов «Северный поток».

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Он отметил, что федеральное правительство так и не провело надлежащего политического расследования, постоянно ссылаясь на то, что этим занимается Генеральный федеральный прокурор, однако политическое сопровождение отсутствовало с самого начала. По словам политика, власти не хотят выяснять обстоятельства, потому что тогда, вероятно, выяснилось бы, что Украина действовала не в одиночку, а США также были вовлечены.

Котре напомнил о заявлениях экс-президента США Джо Байдена, который говорил, что трубопровод будет остановлен в случае ввода российских войск на Украину, а также о множестве других сигналов, указывающих на то, что США как минимум знали о происходящем, а возможно, и напрямую поддерживали диверсию.

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Депутат считает, что федеральному правительству не хватает смелости для полноценного расследования, тем более что предыдущему правительству было выгодно прекращение поставок газа - и для сохранения санкций против России, и в рамках леволиберальной идеологии отказа от ископаемого топлива.

По словам собеседника агентства, расследование постоянно затягивалось; немецкие военно-морские силы прибыли на место происшествия слишком поздно, у них не было необходимого оборудования, не проводилось полноценных исследований причин взрывов и не были всесторонне изучены имеющиеся данные. Котре подчеркнул, что фактически расследование проводить не хотят, и это, по его мнению, позволяет сделать только один вывод: США были вовлечены в произошедшее.

Напомним, взрывы на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция тогда не исключали целенаправленной диверсии.

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