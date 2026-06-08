Лидеры "евротройки" назвали условия для завершения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвали к немедленному завершению конфликта на Украине и назвали условия для мирного урегулирования. С таким заявлением они выступили после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Первым условием является немедленное прекращение боевых действий. При этом отправной точкой для переговоров должна стать существующая линия соприкосновения.

"Международные границы не должны изменяться силой, и суверенное право Украины на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности и союзов должно в полной мере уважаться", – говорится в совместном заявлении лидеров "евротройки".

Они добавили, что после прекращения огня Украина должна иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, которые основаны на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года. Отмечается, что это включает в себя развертывание многонациональных сил.

Европейские лидеры добавили, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию за причиненный ущерб. Они также заявили о необходимости обеспечить защиту европейских интересов безопасности в любом возможном соглашении.

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. В нем он призвал президента России завершить конфликт, а также предложил провести встречу в третьей стране.

На это российский лидер ответил, что "пока не видит" смысла в этом. Он также уточнил, что Москве нужны договоренности не на короткий период, а на длительную перспективу.