Раскрыта реакция Нетаньяху на просьбу Трампа отложить ответные удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удовлетворил просьбу президента США Дональда Трампа отложить ответные меры на удары Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Отмечается, что изначально Нетаньяху не хотел соглашаться на это, однако позднее решил предоставить Соединенным Штатам дополнительное время для того, чтобы Вашингтон мог достигнуть договоренностей с Исламской Республикой.

Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана по Израилю

Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку Вашингтона с Ираном.