В США и Европе Украину поддерживают лишь «прогнившие элементы». Такую нелицеприятную характеристику выступающим на стороне Киева политикам дал отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол в беседе с РИА Новости.

«Европа и определенные прогнившие элементы в Соединенных Штатах поддерживают [власти] на Украине. Это неправильно», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что в Европе не осознают, что совершают, поддерживая Киев.

Отец Маска Эррол заявил, что у нынешнего правительства Украины нет полномочий

По мнению Эррола Маска, Европа заняла очень странную позицию. Он допустил, что сейчас у Европы вообще нет никакой позиции.

Ранее Эррол Маск призвал россиян не обращать внимания на санкции и эмбарго.