В Германии пожаловались на большие расходы на Украину

Германия не в состоянии бесконечно поддерживать Украину финансово. Об этом заявил немецкий депутат Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

Он прокомментировал предложение Германии предоставить Киеву статус ассоциированного члена Евросоюза, отметив, что если это произойдет, то расходы вновь лягут на немцев, хотя самому Берлину не хватает средств.

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«Германия и сейчас несет наибольшие расходы. (...) Такая ситуация тоже не может продолжаться бесконечно долго», — сказал Котре.

Ранее депутат заявил, что прием Украины в качестве ассоциированного члена может привести ЕС к краху.