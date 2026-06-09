Трамп считает, что Израиль не станет продолжать эскалацию конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Израиль не станет продолжать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и воздержится от новых ударов по Ирану. Ранее портал Axios сообщал, что Трамп предупредил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о возможности прекратить поддержку Израиля в случае продолжения боевых действий против Тегерана.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News о том, что предпримет американский лидер, если Нетаньяху всё же возобновит удары, Трамп заявил, что не думает, что это произойдёт, поскольку ситуация складывается очень хорошо.

Свой конкретный план действий на случай возобновления ударов он раскрывать не стал, ограничившись замечанием, что Иран делает то, что должен.

Трамп предупредил Израиль, что тот может оказаться без помощи США

Напомним, что 7-8 июня Иран и Израиль обменялись серией ударов. Эскалация произошла после израильской атаки на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану движения «Хезболлах». Исламская республика заранее предупреждала, что вмешается, а позже объявила, что нанесла ответный удар и прекращает операцию против Израиля.

Ранее Трамп предупредил Израиль, что может отказать в помощи при новых обстрелах.