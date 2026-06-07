Израильский министр сделал угрожающее заявление на фоне атаки Ирана

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир выпустил угрожающее заявление в ответ на атаки еврейского государства, совершенные с территории Ирана. Послание он оставил на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня ночью Тегеран должен гореть!», — написал министр.

Ранее агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что Иран выпустил несколько ракет по Израилю. Атака стала первой с тех пор, как стороны договорились о режиме тишины в контексте активных боевых действий.

На фоне появившейся информации стало известно, что в Тель-Авиве намерены ответить Тегерану на ракетные запуски. Обстрелы Израиля начались около 22:00 по Москве и продолжаются до настоящего времени.