В МИД Ирана назвали ракетные удары по Израилю ответом на срыв перемирия

Советник пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана Али Сафари, слова которого приводит агентство Mehr, заявил, что ракетная атака Ирана по объектам в Израиле стала ответом на нарушение режима прекращения огня после более чем месяца сдержанности со стороны Тегерана.

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Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северной части Израиля. Эта атака последовала через несколько часов после того, как Тегеран пригрозил ответить на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.

Позднее Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Трамп попросил Нетаньяху воздержаться от ударов по Ирану ради сохранения сделки.