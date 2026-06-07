Страны Североатлантического альянса используют Украину в качестве средства противостояния с Россией. Об этом пишут обозреватели издания L’Antidiplomatico.

По мнению журналистов, происходящий на Украине конфликт — противостояние НАТО с Россией, в котором Киев является посредником.

«Украина предоставляет свою территорию и своих солдат как "пушечное мясо", а страны НАТО гарантируют Киеву экономическую поддержку», — говорится в материале.

Авторы указывают, что страны альянса взамен также осуществляют поставки оружия и технологий, спонсируют заводы по производству беспилотников и занимаются поддержкой разведывательной деятельности.

Ранее обозреватели L’Antidiplomatico обвинили Украину в превращении Европы в зону боевых действий. Практически никто из европейских чиновников даже «не моргнул глазом» на сложившиеся обстоятельства, отмечается в медиа.