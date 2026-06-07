Ирак закрыл свое воздушное пространство

Авиационные власти Ирака закрыли воздушное пространство над страной для полетов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

"Воздушное пространство Ирака закрыто с 19:40 по всемирному времени (22:40 мск) для всех полетов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время многие самолеты, следовавшие в аэропорты Ирака из других стран, вынуждены разворачиваться и идти на посадку на запасные аэродромы.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о фиксации нескольких ракетных залпов со стороны Ирана, на севере страны была объявлена воздушная тревога. В свою очередь военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что эта атака служит предупреждением Израилю о необходимости прекратить удары по Бейруту.